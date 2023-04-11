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Дороги в объезд затора на 929 км трассы М4 перегружены
Сегодня 11 апреля 2023 года по состоянию на 13.00 часов ситуацию на самом участке автомагистрали «Дон» перед ремонтируемым мостом можно назвать «условно рабочей» — длина затора с замедленным движением не превышает 2 км, при этом еще сохраняется возможность объезда через х. Старую Станицу на 928+ километре.
Но вот дороги на маршруте объезда через Каменск-Шахтинский назвать «рабочими» уже не получается. Асфальтовое покрытие на ул. Профильной перед выездом из города на трассу А260 (далее на возвращение на М4) разрушено полностью и представляет на протяжении 100 м месиво из грунта, щебня и обломков битумной смеси.
А переулок Станционный — на него выходит весь транзитный транспорт после второго моста через реку Северский Донец — в период перекрытия железнодорожного переезда превращается в километровую ловушку для большегрузов (смотрите наше видео).
Напоминаем, съезды на маршруты объездов находятся на 907-м км (п. Глубокий), 920-м км (мкр. Заводской) и на 928-м км (х. Старая Станица) — замечания по объезду пробки смотрите в нашем материале.
Следите за нашей лентой, мы находимся на месте событий и ежедневно информируем об изменениях в дорожной обстановке на участке трассы М4 «Дон» в Ростовской области.