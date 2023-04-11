Сегодня 11 апреля 2023 года по состоянию на 13.00 часов ситуацию на самом участке автомагистрали «Дон» перед ремонтируемым мостом можно назвать «условно рабочей» — длина затора с замедленным движением не превышает 2 км, при этом еще сохраняется возможность объезда через х. Старую Станицу на 928+ километре.

Но вот дороги на маршруте объезда через Каменск-Шахтинский назвать «рабочими» уже не получается. Асфальтовое покрытие на ул. Профильной перед выездом из города на трассу А260 (далее на возвращение на М4) разрушено полностью и представляет на протяжении 100 м месиво из грунта, щебня и обломков битумной смеси.

А переулок Станционный — на него выходит весь транзитный транспорт после второго моста через реку Северский Донец — в период перекрытия железнодорожного переезда превращается в километровую ловушку для большегрузов (смотрите наше видео).

Напоминаем, съезды на маршруты объездов находятся на 907-м км (п. Глубокий), 920-м км (мкр. Заводской) и на 928-м км (х. Старая Станица) — замечания по объезду пробки смотрите в нашем материале.

Следите за нашей лентой, мы находимся на месте событий и ежедневно информируем об изменениях в дорожной обстановке на участке трассы М4 «Дон» в Ростовской области.