Инструктор производственного обучения эксплуатационного вагонного депо «Батайск» на ст. Лихая Андрей Локтионов из Каменска-Шахтинского стал обладателем серебра и бронзы фестивале силовых видов спорта для атлетов старших возрастных групп.

Во всероссийском спортивном мероприятии, которое проходило 8 апреля в московских Лужниках приняли участие 420 тяжелоатлетов из разных уголков страны. Каменчанин Андрей Локтионов показал свой наилучший результат в двух номинациях. В толчке по длинному циклу (категории 40-49 лет, свыше 95 кг) Андрей за 5 минут толкнул гири по 20 кг 50 раз. Превосходный результат принес каменчанину серебро. В гиревой гонке с гирей 24 кг и личным результатом 3, 07 А. Локтионов стал обладателем бронзы.

Судил соревнования заслуженный мастер спорта России по гиревому спорту, многократный чемпион и рекордсмен России, Европы и Мира Иван Денисов.