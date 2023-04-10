Больше восьми часов продолжался Всероссийский мотокросс 9 апреля в Каменске-Шахтинском Ростовской области.

Мероприятие проходило в мотопарке «Патриот» в хуторе Абрамовка. Зрелище набрало несколько тысяч зрителей. На соревнования съехались спортсмены из городов России и Беларуси. Мотокросс стартовал в 11.00, но уже с 10.00 на площадку начали подъезжать желающие поболеть за спортсменов.

Гонщики состязались на мотоциклах разных классов: в категории, где рабочий объем двигателя 50 см3, приняли участие дети 6-8 лет, объем 65 см3 – мальчики 8-10 лет, 85 см3 – юноши 10-12 лет, 125 см3 – юноши 11-15 лет, 125 см3 – юноши 13-17 лет, 250 см3 – подростки 15-23 года и «открытый» – с 35 лет.

Наблюдать за невероятными трюками на трассе было интересно не только взрослым, но и детям. Все получили положительный заряд эмоций. Были моменты, когда просто захватывало дух – например, когда спортсмены с разгона подлетали на огромную высоту. Особенно было боязно за самых юных участников, но они достойно прошли все участки трассы.

Закончились соревнования награждением победителей около 20.00.