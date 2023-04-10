Дожди и усиление ветра ожидаются в Ростовской области на этой неделе. Об этом iz.ru сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Специалист уточнил, что порывы ветра в регионе 11 апреля будут достигать 24 м/с, также ожидаются дожди. Помимо этого, в Ростовской области в ближайшее время прогнозируется повышение уровня воды в водоемах.

В Каменске-Шахтинском рабочая неделя с 10 по 14 апреля будет теплой. Днем +12…+19, ночью +3…+10.

Осадки ожидаются 12, 13 и 14 апреля. Также специалисты прогнозируют, что 15 и 16 апреля похолодает: в субботу, 15 апреля, ожидается +6…+11, в воскресенье, 16 апреля, +9…+13. Вероятность дождей сохраняется.