транспорт
В Каменске автобус до кладбища будет ходить почти неделю
Для того чтобы все желающие смогли убрать могилы близких накануне Пасхи и непосредственно в этот день, было увеличено количество рейсов автобусов №№ 24 и 24д, которые ходят от автовокзала.
А чтобы доехать на кладбище и с ж/д вокзала, 16 апреля будет работать дополнительный автобусный маршрут.
График работы автобусов №№ 24 и 24д с 11 по 16 апреля
Маршрут № 24
рабочие дни
- От автовокзала до пос. Южного: 7.00 15.20 16.15 17.20 18.20
- От автовокзала до кладбища через пос. Южный: 8.30 10.00 11.05 12.10 13.15 14.15
- От кладбища: 9.15 10.35 11.35 12.45 13.45 14.45
- От пос. Южного: 7.25 9.20 10.40 11.40 12.50 13.50 14.50 15.45 16.45 17.52
Выходные дни:
- От автовокзала до пос. Южного: 7.00
- От автовокзала до кладбища через пос. Южный: 8.30 10.00 11.05 12.10 13.15 14.15
- От кладбища: 9.15 10.35 11.35 12.45 13.45 14.45
- От пос. Южного: 7.25 9.20 10.40 11.40 12.50 13.50 14.50
Маршрут 24д
рабочие дни:
- От автовокзала до пос. Южного: 7.25 14.50 15.45 16.45 17.52
- От автовокзала до кладбища через пос. Южный: 9.20 10.25 11.25 12.50 13.50
- От кладбища: 9.55 10.55 12.05 13.20 14.20
- От пос. Южного: 7.00 8.30 10.00 11.00 12.10 13.25 14.25 15.20 16.15 17.20 18.20
Выходные дни:
- От автовокзала до пос. Южного: 7.25 14.50
- От автовокзала до кладбища через пос. Южный: 9.20 10.25 11.25 12.50 13.50
- От кладбища: 9.55 10.55 12.05 13.20 14.20
- От пос. Южного: 7.00 8.30 10.00 11.00 12.10 13.25 14.25 15.20
Отдельный автобус на Пасху 16 апреля
- От ж/д вокзала: 8.55 10.15 11.35 13.05
- От кладбища: 9.35 10.55 12.15 13.45