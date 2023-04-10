Соревнования среди юношей 15-16 лет, юниоров 17-18 лет проходили с 26 марта по 2 апреля в Волгограде. В них приняли участие более 250 спортсменов из восьми регионов Южного федерального округа.

Каменск представляли спортсмены СК «Форвард» и спортивной школы № 2. По итогам финальных поединков в возрастной категории «юноши» бронзовым призером стал Илья Белоусов (54 кг, СШ № 2, тренер Олег Головков). В категории «юниоры» золото первенства завоевал Иван Битенко (86 кг, СК «Форвард», тренер Сергей Кононенко). Вторым на победном пьедестале стал Данил Белоусов (92 кг, СШ № 2, тренер О. Головков). Бронзовым призером первенства стал Максим Максименцев (60 кг, СШ № 2, тренер О. Головков).