Вчера, 9 апреля, в южном направлении, перед поворотом на Старую Станицу столкнулись четыре грузовика и одна легковая машина. Движение на трассе перед Каменском-Шахтинским было перекрыто полностью.

По предварительным данным, водитель КамАЗа, груженного зерном, столкнулся с большегрузом, перевозившим доски. Водитель зерновоза скончался на месте.

Сегодня, 10 апреля, в 14.30 на этом же участке трассы в аварию попали пять фур. Пять! По предварительным данным сотрудников второго дорожного батальона, никто из людей серьезно не пострадал.