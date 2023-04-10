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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На 928 километре трассы М4 «Дон» снова столкнулись пять машин

происшествия

На 928 километре трассы М4 «Дон» снова столкнулись пять машин

Это вторая крупная авария за последние два дня апреля на этом участке.

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Вчера, 9 апреля, в южном направлении, перед поворотом на Старую Станицу столкнулись четыре грузовика и одна легковая машина. Движение на трассе перед Каменском-Шахтинским было перекрыто полностью.

По предварительным данным, водитель КамАЗа, груженного зерном, столкнулся с большегрузом, перевозившим доски. Водитель зерновоза скончался на месте.

Сегодня, 10 апреля, в 14.30 на этом же участке трассы в аварию попали пять фур. Пять! По предварительным данным сотрудников второго дорожного батальона, никто из людей серьезно не пострадал.

На 928 километре трассы М4 «Дон» снова столкнулись пять машин

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