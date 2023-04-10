общество
Каменчанам предлагают выбрать из девяти инициатив в рамках проекта «Сделаем вместе»
10 апреля в Каменске-Шахтинском Ростовской области стартовало голосование по инициативным проектам.
Каменск-Шахтинский на конкурс выдвинул следующие проекты:
- капремонт кровли школы № 1
- устройство волейбольной площадки школы № 7
- текущий ремонт кровли школы № 3
- капитальный ремонт помещений спортзала и раздевалок школы № 2;
- устройство ограждения территории гребной базы в парке Маяковского;
- капитальный ремонт фасадов и отмостки здания Центра соцобслуживания по улице Кирова, 4;
- приобретение звукового и инструментального оборудования для ВИА «Самоизоляция» (дворец культуры железнодорожников);
- ремонт отделки цоколя и ступеней детского сада № 23;
- покупка системы электронного судейства тхэквондо для СШ № 1.
Голоса принимаются до конца месяца на сайте: vmeste.donland.ru
Проекты, получившие наибольшее количество голосов, будут реализованы в следующем году за счет регионального и местного бюджетов, а также доли софинансирования самих жителей.