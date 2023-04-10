10 апреля в Каменске-Шахтинском Ростовской области стартовало голосование по инициативным проектам.

Каменск-Шахтинский на конкурс выдвинул следующие проекты:

капремонт кровли школы № 1

устройство волейбольной площадки школы № 7

текущий ремонт кровли школы № 3

капитальный ремонт помещений спортзала и раздевалок школы № 2;

устройство ограждения территории гребной базы в парке Маяковского;

капитальный ремонт фасадов и отмостки здания Центра соцобслуживания по улице Кирова, 4;

приобретение звукового и инструментального оборудования для ВИА «Самоизоляция» (дворец культуры железнодорожников);

ремонт отделки цоколя и ступеней детского сада № 23;

покупка системы электронного судейства тхэквондо для СШ № 1.

Голоса принимаются до конца месяца на сайте: vmeste.donland.ru

Проекты, получившие наибольшее количество голосов, будут реализованы в следующем году за счет регионального и местного бюджетов, а также доли софинансирования самих жителей.