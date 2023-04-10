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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Инициативные проекты выдвигаем в онлайн-формате

общество

Каменчанам предлагают выбрать из девяти инициатив в рамках проекта «Сделаем вместе»

Опубликовано

10 апреля в Каменске-Шахтинском Ростовской области стартовало голосование по инициативным проектам.

Каменск-Шахтинский на конкурс выдвинул следующие проекты:

  • капремонт кровли школы № 1
  • устройство волейбольной площадки школы № 7
  • текущий ремонт кровли школы № 3
  • капитальный ремонт помещений спортзала и раздевалок школы № 2;
  • устройство ограждения территории гребной базы в парке Маяковского;
  • капитальный ремонт фасадов и отмостки здания Центра соцобслуживания по улице Кирова, 4;
  • приобретение звукового и инструментального оборудования для ВИА «Самоизоляция» (дворец культуры железнодорожников);
  • ремонт отделки цоколя и ступеней детского сада № 23;
  • покупка системы электронного судейства тхэквондо для СШ № 1.

Голоса принимаются до конца месяца на сайте: vmeste.donland.ru 

Проекты, получившие наибольшее количество голосов, будут реализованы в следующем году за счет регионального и местного бюджетов, а также доли софинансирования самих жителей.

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