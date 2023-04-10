Такая мера обсуждалась в целях сокращения дорожного затора, чтобы ускорить проезд автотранспорта на 929-м км автомагистрали в южном направлении.

Но менять принцип движения автотранспорта на 929-м км трассы М4 «Дон» в Ростовской области, где ежедневно скапливается пробка из-за ремонта дороги на мосту, пока не собираются, пояснили корреспонденту «ПИКа» в госкомпании «Автодор».



Хотя местные дорожники предлагают рассмотреть такую меру, как возможную.

Подобные решения в любом случае если и будут приниматься, то только совместно с ГИБДД РО. Мы следим за ситуацией и немедленно проинформируем об изменениях в организации движения на данном участке трассы М4.