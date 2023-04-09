происшествия
На трассе М4 «Дон» перед Каменском-Шахтинским огромный затор: столкнулись пять машин
Как минимум один человек погиб.
Авария произошла 9 апреля на автомагистрали М4 «Дон» (926 км + 700) в южном направлении, перед поворотом на Старую Станицу. Движение перекрыто полностью. Столкнулись сразу пять автомобилей.
По предварительным данным, водитель КамАЗа, груженого зерном, столкнулся с большегрузом, перевозившим доски.
Водитель зерновоза скончался на месте. О состоянии остальных участников ДТП пока неизвестно.
На месте ЧП работают представители всех экстренных служб.