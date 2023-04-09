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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На трассе М4 «Дон» перед Каменском-Шахтинским огромный затор: столкнулись пять машин

происшествия

На трассе М4 «Дон» перед Каменском-Шахтинским огромный затор: столкнулись пять машин

Как минимум один человек погиб.

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Авария произошла 9 апреля на автомагистрали М4 «Дон» (926 км + 700) в южном направлении, перед поворотом на Старую Станицу. Движение перекрыто полностью. Столкнулись сразу пять автомобилей.

По предварительным данным, водитель КамАЗа, груженого зерном, столкнулся с большегрузом, перевозившим доски.
Водитель зерновоза скончался на месте. О состоянии остальных участников ДТП пока неизвестно.
На месте ЧП работают представители всех экстренных служб.

  • На трассе М4 «Дон» перед Каменском-Шахтинским огромный затор: столкнулись пять машин
  • На трассе М4 «Дон» перед Каменском-Шахтинским огромный затор: столкнулись пять машин
  • На трассе М4 «Дон» перед Каменском-Шахтинским огромный затор: столкнулись пять машин
  • На трассе М4 «Дон» перед Каменском-Шахтинским огромный затор: столкнулись пять машин
  • На трассе М4 «Дон» перед Каменском-Шахтинским огромный затор: столкнулись пять машин
  • На трассе М4 «Дон» перед Каменском-Шахтинским огромный затор: столкнулись пять машин
  • На трассе М4 «Дон» перед Каменском-Шахтинским огромный затор: столкнулись пять машин
  • На трассе М4 «Дон» перед Каменском-Шахтинским огромный затор: столкнулись пять машин
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