Авария произошла 9 апреля на автомагистрали М4 «Дон» (926 км + 700) в южном направлении, перед поворотом на Старую Станицу. Движение перекрыто полностью. Столкнулись сразу пять автомобилей.

По предварительным данным, водитель КамАЗа, груженого зерном, столкнулся с большегрузом, перевозившим доски.

Водитель зерновоза скончался на месте. О состоянии остальных участников ДТП пока неизвестно.

На месте ЧП работают представители всех экстренных служб.