7 апреля в Каменске-Шахтинском было зафиксировано ухудшение показателей воды мутности водопроводной воды.

Об этом начальник территориального управления Роспотребнадзора Валентина Тыквинская сообщила в ходе совещания в администрации Каменске-Шахтинского. Чтобы решить эту проблему 8 апреля с утра на очистных сооружениях ОАО «Исток» начались мероприятия по прочистке фильтров, иловых отстойников и ванн и другого оборудования, сообщил «ПИКу» замгенерального директора предприятия Игорь Матвеев. Тем временем жителям города рекомендовано использовать воду только после кипячения.