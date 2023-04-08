ДТП случилось 7 апреля в Миллеровском районе Ростовской области: на 855 км федеральной автодороги М4 «Дон».

Как сообщают в УГИБДД,45-летний мужчина на «Вольво» не справился с управлением и врезался в КамАЗ. Водитель 1980 г.р. оставил свой грузовик на обочине. В результате удара у большегруза кузов буквально смяло. Водитель чудом не пострадал.

Сотрудники ГИБДД регулярно напоминают водителям о том, что стоянка автомобилей на автомагистрали запрещена! Помните, на скоростных автодорогах остановка разрешена исключительно на стояночных площадках.