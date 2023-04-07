Транзитному транспорту, следующему в южном направлении по трассе М4 «Дон» в Ростовской области перед Каменском-Шахтинским (929-й км), видимо, следует искать места стоянок и ночлега: выросли заторы и на самой автомагистрали, и на объезде в самом городе.

В 17 часов пятницы, 7 апреля, пробки сковывают трассу в сторону юга (длина до 5 км, начинается с 926-го км), а также все пути ее объезда – через х. Старая Станица перед железнодорожным тоннелем, через Каменск: ул. Профильная стоит — ДТП; понтонная переправа — затор из Старой Станицы.

Напоминаем, съезды на маршруты объездов находятся на 907-м км (п. Глубокий), 920-м км (мкр. Заводской) и на 928-м км (х. Старая Станица) — замечания по объезду пробки смотрите в нашем материале.

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