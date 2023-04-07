В районе 16 часов 7 апреля заторы в Ростовской области начали расти и на самой трассе М4 «Дон» перед участком ремонта моста через реку Северский Донец (на 16.30 длина пробки составляла около 5 км), и на маршруте объездов в самом Каменске-Шахтинском.

Сообщение с места: в результате ДТП затруднено движение в южном направлении на втором мосту через реку в самом Каменске-Шахтинском, где проходят маршруты объездов — повороты с М4 на 907 км (Поселок Глубокий), с 920 км (мкрн Заводской), а также с 926 км (х. Старая Станица).

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