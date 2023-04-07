С 1 мая 2023 г. «Почта России» будет являться единственной организацией, осуществляющей доставку пенсий на дом. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Ростовской области.

Соответствующие изменения внесены в федеральный закон «О почтовой связи». При этом уточняется, что пенсионеры самостоятельно могут выбрать способ получения выплат: через банковский счет или на дом.

В случае если получатель пенсии предпочтет получать деньги на банковский счет, ему будет необходимо подать заявление «О способе доставки пенсии» через «Госуслуги», МФЦ или лично в Социальный фонд России.

Чтобы получать деньги на дому, заявление писать не нужно. Объединенный Социальный фонд России автоматически произведет замену доставляющей организации на «Почту России».

Подробно о новом порядке доставки пенсии на дом «ПИКу» рассказала начальник Каменского почтамта Тамара Домиловская. Интервью читайте в очередном номере газеты «ПИК» от 12 апреля.