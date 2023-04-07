Первый замглавы администрации Каменска-Шахтинского Ростовской области Сергей Сухарев, который должен был заместить ушедшего в отпуск Владимира Шевченко, получил срок за уголовное преступление, поэтому кресло руководителя исполнительной власти в среду 6 апреля 2023 года оказалось пустым.

В тот же день поздно вечером городская дума пыталась срочно собралась на внеочередное заседание, чтобы назначить исполняющего обязанности главы из числа оставшихся заместителей.

Однако первая из кандидатур зам по ЖКХ Роман Кравцов отклонил свою кандидатуру, пояснив, что физически не справится с нагрузкой. На безрыбье осталась только заместитель по соцвопросам Елена Рудаева, которая в свое время перекочевала в городскую администрацию из районной вместе с Владимиром Шевченко.

Но и для принятия какого бы то ни было решения в Каменской городской думе не случилось кворума. Вероятно, что проблема собрать достаточное количество голосов заключалась в кандидатуре Е. Рудаевой.

Как редакции стало известно из собственных источников, 7 апреля глава администрации Владимир Шевченко прервал свой отпуск, вернулся в город и собирался назначить себе замену. Возможно, это будет все-таки Елена Рудаева.

Заметим, у сити-менеджера В. Шевченко на данный момент из четырех заместителей осталось только два. Как мы уже сказал — первый замглавы Сергей Сухарев осужден на два года колонии за незаконное получение пенсии по инвалидности; а замглавы по вопросам казачества Александр Толмачев уволился по собственному желанию.