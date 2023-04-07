5 апреля в Каменске-Шахтинском Ростовской области объявлены торги по реализации части проекта благоустройства городской набережной.

Торгуемая часть проекта предусматривает площадки для игры в гольф, пляжные сооружения, горные убежища, парковые территории, сооружения для отдыха и т.д.

В 2023 году планируется потратить на благоустройство набережной 95 млн руб., в 2024 г. — 94,3 млн. руб

Заявки от потенциальных подрядчиков будут приниматься до 28 апреля.

Напомним, что благоустройство набережной будет происходить в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда».

Ранее, в конце февраля, была выбрана компания которая до 1 ноября 2024 года проведет полную реконструкцию парковой части набережной. Эта часть контракта предусматривает на сумму 69 млн руб.: разметку пешеходных дорожек, лужаек, газонов, установку скамеек, зон общепита, фонарей, камер слежения, а также систему полива, водоснабжения и водоотведения.

Общая сумма благоустройства набережной – почти 190 млн рублей, а проект рассчитан на два года.