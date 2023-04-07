Замещать Владимира Шевченко, главу администрации Каменска-Шахтинского Ростовской области, будет его зам по соцвопросам Елена Рудаева.

7 апреля, срочно вернувшись из отпуска, Владимир Шевченко подписал постановление, согласно которому исполнять его обязанности будет заместитель по соцвопросам.

Занимать главное кресло в администрации Елене Рудаевой предстоит на время отпуска чиновника. Напомним, без власти город жил два дня.

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