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В Каменске-Шахтинском назначили исполняющего обязанности сити-менеджера
Замещать Владимира Шевченко, главу администрации Каменска-Шахтинского Ростовской области, будет его зам по соцвопросам Елена Рудаева.
7 апреля, срочно вернувшись из отпуска, Владимир Шевченко подписал постановление, согласно которому исполнять его обязанности будет заместитель по соцвопросам.
Занимать главное кресло в администрации Елене Рудаевой предстоит на время отпуска чиновника. Напомним, без власти город жил два дня.
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