7 апреля в 9.00 перед въездом на мост через Северский Донец в районе Каменска-Шахтинского Ростовской области затор еще небольшой – около 1,5 км. Однако к середине дня он может существенно увеличиться.

Причина та же: движение на мосту по-прежнему осуществляется только по одной полосе моста — вторая полоса в южном направлении закрыта на ремонт.

Напоминаем, съезды на маршруты объездов трассы находятся на 907-м км (п. Глубокий), 920-м км (мкр. Заводской) и на 926-м км (х. Старая Станица).

Замечания по объезду пробки смотрите в нашем материале.

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