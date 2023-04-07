9 апреля Каменск-Шахтинский Ростовской области станет площадкой, куда съедутся сильнейшие гонщики из России, Беларуси и Казахстана.

Всероссийские традиционные соревнования по мотокроссу 2023 года пройдут в поддержку 11-й отдельной гвардейской инженерной бригады ЮВО и 4-й воздушной армии.

Стартует мероприятие в 11.00 на гоночной трассе рядом с хутором Абрамовка (мотопарк «Патриот»).

Как проехать на соревнования по мотокроссу и насладиться фееричным зрелищем, смотрите на карте.