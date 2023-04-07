По случаю Первомая россиянам предоставлено три дня – с 29 апреля по 1 мая, а по случаю Дня Победы четыре – с 6 по 9 мая.

1, 8, и 9 мая считаются праздничными днями, остальные просто выходными.

Отметим, партия «Новые люди» вынесла на рассмотрение Госдумы РФ законопроект, согласно которому россиянам предоставляется возможность ежегодно отдыхать с 1 по 9 мая. И начать предлагают уже с этого года. Но есть одно «но». Чтобы стабилизировать количество праздничных годовых дней, нужно будет взять четыре дня у новогодних праздников.

Данная новость не оставила равнодушными пользователей соцсетей. Одни россияне считают, что идея вполне здравая и лучше отдыхать в теплое время года. Другие же, наоборот, высказываются за сохранение привычных традиционных новогодних каникул.

Примут ли федеральные парламентарии данный документ, вероятнее всего, станет известно к концу апреля.