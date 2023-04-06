Государственная дума приняла в третьем чтении закон, устанавливающий уголовную ответственность за незаконный сбор грибов и растений, занесенных в Красную книгу.

К уголовной ответственности предлагают привлекать тех, кто совершит сбор краснокнижных редкостей с преднамеренным умыслом. Те же, кто нарушит закон по неосторожности, пока отделаются легким испугом. Однако свою «неосторожность» нужно будет еще отстоять. Максимальное наказание за нарушение – лишение свободы на срок от шести до девяти лет и штраф до 1 млн рублей.

Ранее нарушители отделывались штрафами до 5 тыс. рублей для физических лиц и до 1 млн рублей — для организаций.

Сегодня в Красную книгу Ростовской области занесены 224 вида растений и 49 видов грибов. В их числе сморчки, обабки, энтоломы, некоторые виды шампиньонов, мутинусы. Среди растений на первых позициях — тюльпаны, дикие пионы и т. д. Так что, собираясь по грибы или на сбор лекарственных трав, стоит проштудировать Красную книгу Ростовской области.