Увеличение заболевших опасными социально значимыми заболеваниями наблюдается с января 2023 г. Об этом сообщает «Медвестник» со ссылкой на данные Росстата и Роспотребнадзора.

В частности, специалисты отмечают увеличение пациентов с такими диагнозами, как ВИЧ (на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года). При этом около половины зарегистрированных случаев ВИЧ приходится на 13 регионов России. Ростовская область в их числе.

Параллельно поднимают голову гепатиты (рост на 45%), сифилис (38%), туберкулез (10%). Кроме всего прочего, россияне стали больше болеть корью (в январе 2023 г. – 161 новый случай. В январе 2022 г. – 4), коклюшем (400 новых случаев, рост в 4,6 раза) и паротитом (100 новых случаев, рост в 2,9 раза).