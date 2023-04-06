6 апреля Каменский районный суд Ростовской области вынес приговор в отношении первого заместителя главы администрации Каменска-Шахтинского Сухарева Сергея Викторовича по делу о незаконном получении пенсии, сообщил «ПИКу» городской прокурор Алексей Коростылев.

Чиновник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. Сергей Сухарев незаконно получал пенсию по инвалидности, чем нанес Пенсионому фонду РФ ущерб в размере 767 550 руб., Управлению соцзащиты Каменска-Шахтинского — 55924 руб. 69 коп.

Государственный обвинитель городской прокуратуры просил суд назначить Сухареву С.В. наказание в виде лишения свободы сроком 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением сроком на три года права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

В итоге судом виновному назначено наказание: 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Иск городской прокуратуры о взыскании незаконно полученных денежных средств в общем размере 823474 руб 69 коп. судом удовлетворен.

Приговор в законную силу не вступил. Подсудимому дано время на обжалование приговора.