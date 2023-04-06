С 4 по 29 апреля в роддоме ЦГБ Каменска-Шахтинского, который принимает пациентов со всего севера Ростовской области и с федеральной трассы М4 «Дон», будут проводиться плановая дезинфекция и текущий ремонт.

Об этом «ПИКу» сообщила заместитель главврача ЦГБ по акушерству и гинекологии Наталья Богданова.

Традиционно для этих целей роддом закрывали в августе. В этом году, по решению областного Минздрава, помывку перенесли на апрель. Все роженицы будут направляться в роддом города Шахты Ростовской области. После дезинфекции родильное отделение каменской ЦГБ откроется 30 апреля.

Напомним, роддом ЦГБ г. Каменска-Шахтинского принимает пациентов со всего севера Ростовской области, а также с федеральной трассы М4 «Дон».

Во время экстремального снегопада 30 марта 2023 г. с трассы М4 «Дон», на которой образовались многокилометровые заторы, в каменский роддом силами сотрудников ДПС ГИБДД были доставлены две беременные женщины. Пациенткам была оказана медицинская помощь, но в роддоме Каменска-Шахтинского роды у них не принимали.