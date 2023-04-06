Внимание, водители: перед выездом из города на дорогу А260 и далее на 938 км трассы М4 Дон в Ростовской области асфальтовое полотно растворилось в грязи.

Асфальту менее года, но начал он рассыпаться еще пару месяцев назад, и сейчас на дороге, ведущей к выезду из города в сторону трассы М4 образовались ямы глубиной более 30 см.

А интенсивность движения транспорта здесь высокая; чтобы не разбить ходовую часть машин, большинство автолюбителей объезжают этот участок по обочине и передают огромные, но большей частью нецензурные «приветы» подрядчику и департаменту ЖКХ Каменска-Шахтинского, который принял эту работу.