6 апреля затор перед въездом на мост через Северский Донец в районе Каменска-Шахтинского Ростовской области уверенно растет и по состоянию на 16.00 часов составил 5 километров.

Причина та же: движение на мосту по-прежнему осуществляется только по одной полосе — вторая полоса моста, в южном направлении, закрыта на ремонт.

Решение об организации реверсивного движения по мостовому переходу пока не принималось.

Съезды на маршруты объездов находятся на 907 км (п. Глубокий) и 920 км (мкрн. Заводской — замечания по объезду пробки смотрите в нашем материале.

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