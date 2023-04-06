Экстренное заседание городской думы Каменска-Шахтинского Ростовской области, на котором должны были назначить исполняющего обязанности главы администрации города, 6 апреля не состоялось.

На повестке внеочередного заседания главным вопросом стояло назначение исполняющего обязанности главы администрации города. Действующий глава Владимир Шевченко, как сообщил собравшимся депутатам председатель думы-глава города Михаил Ухин, находится в отпуске. Его обязанности, согласно законодательству о местном самоуправлении, должен был исполнять первый заместитель Сергей Сухарев.

Однако несколькими часами ранее 6 апреля стало известно, что чиновнику С. Сухареву Каменским районным судом вынесен приговор по уголовному делу. Он осужден на два года лишения свободы за незаконное получение пенсии по инвалидности.

Депутатам в срочном порядке требовалось выдвинуть иные кандидатуры на должность руководителя исполнительной власти Каменска-Шахтинского. Но поскольку городской думе не удалось собрать кворум, никакого решения принято не было.

Когда состоится следующее заседание думы Каменска-Шахтинского, пока не известно.