Дорожники рассматривают вопрос об открытии реверсивного движения на этом участке.

В Ростовской области рядом с городом Каменском-Шахтинским продолжают ремонтировать дорогу на мосту через Северский Донец. Ежедневно на этом участке трассы М4 «Дон» возникают заторы. Вчера, 5 апреля, затор образовался длиной 6 км.

6 апреля стало известно, что дорожники рассматривают вопрос о возможном реверсивном движении на этом участке.

Следите за нашей лентой, мы находимся на месте событий и даем сообщения ежедневно утром, вечером и в случаях серьезных изменений в дорожной обстановке на участке трассы М4 ДОН в Ростовской области.