График движения пассажирского транспорта в Каменске-Шахтинском Ростовской области, а также в мкр. Заводском и Лиховском опубликован на сайте газеты «ПИК» в нашем сервисном разделе «Расписания».

График обновлен с учетом весенне-летнего сезона и открытия путепровода на дороге мкр. Заводской — Каменск-Шахтинский.

Напомним, с 30 марта автобусы №№ 5 и 25 до Заводского ходят через парк Маяковского по дороге Каменск-Красновка и виадук (путепровод). Обслуживает все 20 городских автобусных маршрутов в городе ООО «Интертек».

Расписание автобусов

Актуальный график движения автобусов по Каменску-Шахтинскому смотрите на сайте газеты «ПИК».

Напоминаем, с 30 марта автобусы №№ 5 и 25 до Заводского ходят через виадук.