На V юбилейном фестивале-школе любительских театров «В главной роли» воспитанники каменской театральной студии «Мимика» завоевали две серебряных и четыре бронзовых награды.

Масштабное мероприятие, собравшее 630 участников со всех уголков России и дружественных республик, проходило с 24 по 29 марта в Сочи. Организатором выступил центр конкурсных программ «На высоте» совместно с государственным российским Домом народного творчества им. В.Д. Поленова (Москва).

Кроме конкурсного показа номеров, для участников и руководителей была подготовлена творческая программа, в которую вошли обучающие мастер-классы от ведущих театральных специалистов страны, семинары, тренинги и т. д. Оценивало выступление конкурсантов высокопрофессиональное жюри, в состав которого вошли педагоги ведущих театральных вузов России, режиссеры, драматурги, киносценаристы, артисты театра и кино, лауреаты государственных театральных премий из Москвы и других городов страны.

По итогам конкурса в номинации «эстрадный театр» спектакль по рассказу А.П. Чехова «Лошадиная фамилия» стал лауреатом третьей степени. В номинации «Художественное слово» дипломы лауреатов второй степени получили Марк Мирошников и Тимофей Чайка.

Лауреатами третьей степени стали Елизавета Козырева, Бодрухин Дмитрий, Бодрухин Вячеслав.

Преподаватель студии Евгения Гнилорыбова получила приглашение в государственный Российский Дом народного творчества им. В.Д. Поленова на семинар для режиссеров любительских театров в Москву.