Согласно постановлению замглавы областного Роспотребнадзора Екатерины Ергановой, привить от опасного заболевания планируется не менее 95% жителей области.

Ведомство настоятельно рекомендует главам муниципалитетов региона, а также руководству больниц принять меры для улучшения диагностики и профилактики дифтерии из-за риска завоза заболевания с неблагополучных территорий. В документе говорится о том, что вакцинация должна охватить все группы населения разных возрастов. Особое внимание должно быть уделено кочующему населению: мигрантам, вынужденным переселенцам, вахтовикам. Соответствующее постановление вступило в силу 4 апреля.

Напомним, дифтерия — это смертельно-опасное инфекционное заболевание, при котором поражается ротоглотка, редко – гортань, бронхи и другие органы. Инфекция передается воздушно-капельным, контактно-бытовым и пищевым путем. Профилактикой заболевания является вакцинация. В России вакцинация от дифтерии проводится на первом году жизни, затем в полтора года, в 6 и 14 лет. Взрослых вакцинируют каждые 10 лет.

Последний подъем заболеваемости дифтерией в России фиксировался с 1990 по 1996 гг. Всего за этот период заболело 111 144 человека, из них 35 928 детей, 15 776 подростков и 59

450 взрослых, умерло 3047 человек (729 детей, 37 подростков и 2281 взрослых). Практически все умершие (95%) не были привиты.