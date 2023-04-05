Администрация Каменска-Шахтинского Ростовской области подсчитала ущерб, который нанес городу снегопад 30 марта.

Объезд территории города показал, что в Каменске, мкр. Заводском и Лиховском было повалено ветром и мокрым снегом более тысячи деревьев. Горы веток были вывезены с пер. Крупской, улиц Героев Пионеров, Ворошилова, Декабристов, пр. Карла Маркса, со стадиона «Прогресс», площади Платова, с территорий школ и детских садов.

По данным администрации, эти работы выполняли шесть бригад из разных городских организаций.

Однако много деревьев еще остались неубранными, а они, понятно, мешают автомобильному движению в Каменске-Шахтинском. Вдобавок огромное количество висящих на добром слове веток создают аварийную ситуацию. Когда их обрежут и уберут, не сообщается.