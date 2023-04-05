Главгосэкспертиза выпустила пресс-релиз к своему одобрению модернизации автомагистрали М4 (Е115) в Ростовской области с 933 км (г. Каменск-Шахтинский) по 1024 км (развилка на аэропорт «Платов» и Северный объезд Ростова-на-Дону), о котором мы сообщали 27 марта 2023 года.

Помимо того, что этот участок трассы М4 в результате модернизации станет платным, раскрыты некоторые подробности проекта.

Главный момент: автомагистраль на протяжении 92 километров станет шестиполосной, то есть минимум в полтора, а то и два раза шире с учетом разделительного газона и увеличенных обочин, и будет удовлетворять требованиям 1 категории.

Остальное связано с таким расширением — геологические и археологические исследования, перенос коммуникаций и инфраструктуры, от электросетей, газопроводов до линейных конструкций РЖД. Также нас ждут новые мосты и путепроводы.