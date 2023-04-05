По состоянию на 11.00 часов дня 5 апреля затор транспорта на автомагистрали в южном направлении перед Каменском-Шахтинским Ростовской области составляет 3,5 километра.

Ближайший путь объезда через Старую Станицу на 928 км трассы, увы, уже перекрыт хвостом пробки.

Последние новости и видео от нашего корреспондента: на самом мосту через реку Северский Донец движение рабочее по одной полосе; проблемы — в своевременном перестроении потока, помехи создают «обочечники» из боковых выездов находящегося рядом садового товарищества — они пытаются параллельными проселочными дорожками выехать в голову пробки перед самим мостом.