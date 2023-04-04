В Ростовской области продолжается акция по льготной стерилизации и кастрации домашних животных.

Каждый последний четверг месяца цена операций на треть дешевле обычной стоимости.

Ближайшие даты, на которые можно записаться предварительно – 27 апреля, 25 мая и 29 июня.

В Каменске-Шахтинском льготную стерилизацию можно сделать в ветклинике, расположенной на ул. Пушкина, 27. Телефон для записи: +7 (86365) 7-28-27.

Примечательно, что благодаря акции «Мартовский кот 2023», которая проводилась в Ростовской области в 2023 году с 1 по 31 марта, льготно прооперировали 314 кошек и 201 кота. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. При этом цены на операцию были ниже обычной стоимости в два раза. За восемь лет акции ветврачи облегчили жизнь 3000 животных.

Для участия в акции необходима предварительная запись и консультация с ветеринарным врачом.

Контакты государственных ветеринарных лечебниц: