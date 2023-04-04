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Где можно стерилизовать животных со скидкой?
Животных в Каменске-Шахтинском пора готовить к льготной операции
В Ростовской области продолжается акция по льготной стерилизации и кастрации домашних животных.
Каждый последний четверг месяца цена операций на треть дешевле обычной стоимости.
Ближайшие даты, на которые можно записаться предварительно – 27 апреля, 25 мая и 29 июня.
В Каменске-Шахтинском льготную стерилизацию можно сделать в ветклинике, расположенной на ул. Пушкина, 27. Телефон для записи: +7 (86365) 7-28-27.
Примечательно, что благодаря акции «Мартовский кот 2023», которая проводилась в Ростовской области в 2023 году с 1 по 31 марта, льготно прооперировали 314 кошек и 201 кота. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. При этом цены на операцию были ниже обычной стоимости в два раза. За восемь лет акции ветврачи облегчили жизнь 3000 животных.
Для участия в акции необходима предварительная запись и консультация с ветеринарным врачом.
Контакты государственных ветеринарных лечебниц:
- г. Азов, ул. Ленина, 74. +7 (86342) 4-06-08;
- г. Батайск, пер. Дачный, 26. +7 (86354) 5-86-17;
- г. Белая Калитва, ул. Л. Толстого, 4, тел. +7 (86383)2-69-09;
- ст. Вешенская, пер. Буденновский,11, тел. +7 (863) 532-19-32;
- г. Волгодонск, ул. Пионерская, 165, тел. +7 (86392)7-48-67;
- г. Донецк, пер. Куйбышева, 37. Тел.: +7 (863) 682-63-63;
- п. Зимовники, ул. Макарчука, д. 130. +7 (863)763-13-83;
- ст. Кагальницкая, ул. Калинина, 176. +7 (863) 459-60-25, 8-928-100-64-28;
- г. Каменск-Шахтинский, ул. Пушкина, 27, тел. +7 (863) 657-28-27;
- г. Константиновск, ул. Революционная, 100, тел. +7 (86393) 2-37-35;
- г. Миллерово, ул. Красноармейская, 7. +7 (86385) 2-07-59;
- г. Морозовск, пер. Гладкова, 37, тел. +7 (86384) 5-10-17;
- г. Новочеркасск: пер. Скрябина, 5а. +7 (8635) 24-91-43, +7 (8635)2 23-22-81;
- г. Новочеркасск, ул. Гвардейская, 50. +7 (863) 523-22-81;
- г. Новошахтинск, ул. Отечественная, 81, тел. +7 (86369)2-04-49;
- г. Ростов-на-Дону, ул. 16-я Линия, 18, тел. +7 (863)251-82-09;
- г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 39, тел. +7 (863) 222-33-68;
- г. Семикаракорск, ул. 2-й Переулок, 204, тел. +7 (86356) 4-14-10;
- х. Старая Станица, пер. Монтажный, 2, тел. +7 (863) 659-41-03;
- г. Таганрог, ул. Котлостроительная, 43, тел. +7 (8634)64-49-11;
- г. Шахты, пр-т Победа Революции, 115, тел. +7 (863) 622-27-00.