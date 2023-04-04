Сотрудники «скорой» из Каменского района Ростовской области оперативно оказали помощь пожилой станичнице, у которой случился сердечный приступ.

— Хочу выразить огромную благодарность диспетчерам станции скорой помощи Ольге Сибилевой из Старой Станицы и Юлии Демоненко из пос. Глубокого, а также фельдшерам Яне Болдыревой и Юлии Бердянской — за слаженную работу при оказании медицинской помощи моей маме Рудаковой Надежде Демьяновне, — обращается в «ПИК» Владимир Рудаков из Старой Станицы Каменского района Ростовской области. — Низкий им поклон.

Однако в районной медицине проблем хватает. Неоднократно поднимается вопрос о том, что в Старой Станице необходимы две бригады скорой помощи, так как расстояние между хуторами, которые обслуживаются этим отделением, очень велико, и одной бригаде иной раз очень трудно вовремя оказать медицинскую помощь обратившимся за ней.

К сожалению, этот факт вообще не беспокоит ни Правительство Ростовской области, ни Министерство здравоохранения региона, ни местную и районную администрации, и тем более главного врача Заяца С.А., который еще и сокращает диспетчеров, как и тот факт, что на некоторых скорых не работает кардиограф, о чем осведомлены старший фельдшер Бабченкова Е.А. и сам Заяц С.А.