Этим вопросом в Ростовской области озадачиваются все водители на единственной федеральной автомагистрали, ведущей в Крым, на Черноморские курорты Краснодарского края, здравницы Кавказских Минеральных вод и в новые регионы России — ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Сегодня первая и главная причина заторов на 929 километре трассы М4 «Дон» (Е115) — ремонтные работы на мостовом переходе через реку Северский Донец в Каменске-Шахтинском, начавшиеся в 2022 году: старый мост в южном направлении треснул, его демонтируют и ставят новые опоры и пролеты.

Обстановка на этом участке трассы М4 в ближайшее время не улучшится — строительство масштабное, окончание работ запланировано только на конец 2024 года.

Перестроение транспортного потока на подъезде к временному мосту происходит с трех полос движения практически в одну полосу, что стабильно замедляет движение и генерирует заторы протяженностью 1-2 километра. В часы пикового автомобильного трафика и случающихся в этой толкучке ДТП пробка стремительно растет до 10-20 километров и более, своим «хвостом» дотягиваясь до п. Глубокого.

Водители, естественно, в такой ситуации ищут выход из многочасового простоя и первым делом находят его в навигаторе — искусственный интеллект предлагает объезд.

Маршруты объезда пробок на М4 «Дон» перед Каменском-Шахтинским строятся со съездами на 904 км в поселок Глубокий и на 920 км в микрорайон Заводской и далее следуют параллельными трассе дорогами районного значения через несколько хуторов и поселков Каменского района и собственно город Каменск-Шахтинский.

Поехали.

! Здесь следует сделать первое важное замечание пользователям навигационных программ и приложений:алгоритмы построения маршрутов даже вроде бы насквозь российского Яндекс.Навигатора, мягко говоря, слабо учитывают реалии глубин российской провинции. И построенный короткий маршрут, наезженный местными жителями к своим домам в частном секторе в том же Каменске-Шахтинском, может неожиданно оказаться заросшей грязной грунтовкой с перспективой ободрать по полному кругупороги и лакокрасочное покрытие бизнес-седана. Ибо «маршрут» этот был накатан в объезд провалившегося уже несколько лет назад канализационного коллектора.

Истинные аборигены в своих пенатах не обращают внимание на советы навигаторов и выбирают дороги хотя бы с остатками асфальта.

В нашем случае берите с них пример.

!! И второе лирическое отступление-совет: когда затор с медленным, но рабочим движением перед Каменском-Шахтинским не превышает 2 км — искать объезд вообще не стоит, потеряете больше времени. Если только вы, конечно, не планируете посетить знаменитый парк «Лога» — поворот к нему как раз находится на 928 км трассы, это перед возможным затором.

Далее, к чему собственно должны быть готовы водители, выбравшие объезд затора на трассе М4 перед Каменском-Шахтинским по параллельным маршрутам?



Путешественников ожидают:

во-первых, 1-3 железнодорожных переезда, которые могут быть закрыты до 50% времени, особенно в период летнего расписания поездов РЖД: один переезд — в п. Глубокий, один на въезде в Каменск при движении через центр города, и еще один переезд при возвращении на трассу М4 «Дон» на 937 километре. И да, имейте в виду, что РЖД может закрывать эти железнодорожные переезды на целый день для проведения ремонтных работ;

во-вторых, путешественников ждут разбитые местные проезды и дороги, особенно в Каменске-Шахтинском — жители другого российского города, где мэром служит Сергей Семёнович Собянин, скажут, что дорогами это называть нельзя, и будут правы: обширные ямы глубиной в 20 сантиметров далеко не редкость; отсутствует дорожная разметка и уличное освещение в ночное время суток, местами проблема увидеть знаки приоритета на неравнозначных перекрестках; разросшиеся донельзя зеленые насаждения сильно ограничивают видимость и обдирают крыши даже небольших джипов и SUV;

в-третьих, знайте, что сами жители Каменска-Шахтинского дважды в день становятся в пробки: утром — следуя на работу, а вечером — возвращаясь домой; раздражение по поводу отвратительной организации дорожного движения в Каменске-Шахтинском велико, а добавление транзитного транспорта, объезжающего пробки на М4 «Дон», только подливает масла в огонь, что нередко ведет к дорожным конфликтам.

Учитывайте эти факторы для принятия решения ехать в объезд; какое зло может оказаться меньшим — заранее неизвестно.

Почему на участке Каменск-Шахтинский — Ростов-на-Дону автодороги М4 «Дон» так часто случаются заторы-пробки?

В настоящий момент строительство моста в Каменске-Шахтинском — это полбеды; настоящей проблемой станут ремонтные работы на этом участке в пик летнего отпускного сезона, когда вся страна поедет на море. Почему эти работы ежегодны и неизбежны?.. Потому что участок М4 «Дон» с 930 километра (Каменск-Шахтинский) по 1056 километр (развилка Ростов-на-Дону — Краснодар) — самый старый отрезок трассы М4 на всём ее протяжении от Москвы до Краснодара, старый и по проекту, и по строительству; каждый сезон дорожное покрытие то там, то сям приходит в ненормативное состояние (выбоины, продавленная колейность, разрушения дорожного полотна). Почему так?

На самый старый участок М4 «Дон» разом пришлась вся кратно возросшая нагрузка — в миллионах единиц проходящего транспорта и миллиардах тонн перевозимых грузов: этот участок собрал почти все области и республики РФ на пути следования и в Крым, и в Сочи, и на Кавказ, и в новые присоединенные регионы России.

Какие сходятся пути на участке автомагистрали М4 «Дон» между Каменском-Шахтинским и Ростовом-на-Дону?

929 км: входит весь транспортный поток с западных регионов Европейской части России от Мурманска до Воронежа.

937 км: присоединение трассы А260 на/из Луганска ЛНР.

945 км: пересечение с трассой А260 на Волгоград (едут регионы Нижней и Средней Волги, едет Казань, Башкирия, Мордовия, Курган, Ханты-Мансийск, Екатеринбург, Челябинск — коды регионов на автомобильных номерах можно изучать весь день, счастливчик увидит и полную экзотику «41» (спойлер: Камчатка).

1002 км: присоединение трассы А270 (Е40) на/из Донецка ДНР.

1028 км: поворот на аэропорт «Платов» и Северный объезд Ростова-на-Дону (легковой транспорт).

1038 км: планируемая к вводу летом 2023 года развязка «Скоростной автомобильный обход Ростова-на-Дону» (в народе «обход Аксая») — на Крым, Ставрополь, Минводы, Краснодар, Джубгу, Новороссийск, Сочи, Абхазию.

1045 км: развязка Северного обхода г. Ростова-на-Дону — на Таганрог, Мариуполь ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.

1056 км: развязка на г. Ростов-на-Дону и действующее направление на Крым, Ставрополь, Минводы, Краснодар, Джубгу, Новороссийск, Сочи, Абхазию.

Приплюсуйте ко всему этому ежедневный транспортный поток городов Ростовской области, прилегающих к этому участку трассы М4 «Дон» — миллионное население едет на работу, к местам учебы, торговли, лечения и получения услуг — и станет предельно ясно, что имеющейся дороги для всех крайне мало.

Будьте внимательны и осторожны за рулем.