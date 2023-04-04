Народный хореографическй коллектив «Офелия» успешно выступил на Международном творческом фестивале-конкурсе «Казанские узоры», который проходил с 25 по 28 марта в Казани.

Покорять казанскую сцену поехали 112 участников коллектива из младшего, среднего и старшего составов.

По итогам конкурса коллектив завоевал четыре золота за массовые постановки, пять золотых медалей добавили в призовую копилку «Офелии» солистки Алиса Карпенко, Александрия Коваленко, Варвара Чайка, Александра Щербакова, Яна Азнабаева, Алена Ципинё за сольные и дуэтные танцы. Алену также наградили специальным призом «За артистизм».

Кроме золотых, коллектив завоевал семь серебряных и одну бронзовую медали. Специальный приз фестиваля получила руководитель «Офелии» Лилия Иванцова.

Но и на этом награды не закончились: солист коллектива Алексей Калюжный в казанском центре подготовки ГТО получил золотой значок ГТО!