Индекс качества жизни за 2022 г. опубликовало Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Благоприятными для проживания в РФ признаны 603 города, а это на 113 городов больше, чем годом ранее.

Среди крупнейших городов, находящихся в условно комфортном климате, Ростов набрал 212 баллов. Первые четыре строчки заняли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород.

Каменск-Шахтинский входит в так называемые средние города по условно комфортному уровню жизни, он набрал 178 баллов, заняв место где-то посередине. Стоит отметить, что городская среда считается благоприятной, если индекс качества превышает 180 баллов.

Максимальный балл в этой категории (261) занял город Кудрово Ленинградской области, минимальный (148) — Киселевск Кемеровской области.

Отметим, что индекс качества городской среды рассчитывается Минстроем РФ, который ориентируется на данные, предоставленные региональными властями, МВД, Минкультуры, Роспотребнадзора, Росстата и порталом «Дом.РФ». Максимальное количество баллов, которые может заработать муниципалитет, — 360.