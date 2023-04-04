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Ростов-на-Дону занял пятое место в России по уровню комфортности жизни населения
Индекс качества жизни за 2022 г. опубликовало Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
Благоприятными для проживания в РФ признаны 603 города, а это на 113 городов больше, чем годом ранее.
Среди крупнейших городов, находящихся в условно комфортном климате, Ростов набрал 212 баллов. Первые четыре строчки заняли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород.
Каменск-Шахтинский входит в так называемые средние города по условно комфортному уровню жизни, он набрал 178 баллов, заняв место где-то посередине. Стоит отметить, что городская среда считается благоприятной, если индекс качества превышает 180 баллов.
Максимальный балл в этой категории (261) занял город Кудрово Ленинградской области, минимальный (148) — Киселевск Кемеровской области.
Отметим, что индекс качества городской среды рассчитывается Минстроем РФ, который ориентируется на данные, предоставленные региональными властями, МВД, Минкультуры, Роспотребнадзора, Росстата и порталом «Дом.РФ». Максимальное количество баллов, которые может заработать муниципалитет, — 360.