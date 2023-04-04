В ближайшие полтора года серьезных изменений тарифов ЖКХ не должно быть.

Об этом президент Владимир Путин сообщил в ходе встречи с работниками завода «Тулажелдормаш».

Глава государства пояснил, что повышение тарифов, намеченное на 1 июля 2023 года, провели в декабре прошлого года. А повышение тарифов, намеченное на 1 января 2024 г., передвинули на 1 июля 2024 г.

Тем временем Законодательное собрание Ростовской области в ходе ближайшего заседания должно рассмотреть предложение губернатора Василия Голубева об изменении размера взноса на капремонт ежегодно с 1 апреля на индекс потребительских цен в регионе (в 2023 г. — 12%). Уже в 2023 году взнос хотят увеличить с 12,61 руб. до 14,14 руб. — как раз на 12%.