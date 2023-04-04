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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 5 апреля!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 5 апреля!

Опубликовано

Самые актуальные темы недели и последние новости из жизни Каменска и Каменского района — на страницах 14-го выпуска «ПИКа» в 2023 году.

Читайте в номере:

  • Забирайте и платите. Администрация города поставила ультиматум жильцам многоквартирных домов Каменска в лице управляющих компаний: в срочном порядке оформить на себя контейнерные площадки — и впредь отвечать рублем за их оборудование, содержание, вывоз навалов мусора и прочее. »2-3, 6-7
  • На экс-руководителя КУИ завели уголовное дело. »2-3
  • Расписание автобусов, которые ходят через виадук в Заводском. »6-7
  • Девять лет капремонта: сколько внесено? С 1 апреля взнос на капремонт домов для жителей Ростовской области вырос на 12%. Отныне Фонд капремонта будет его менять, и, скорее всего, повышать, ежегодно. »6-7
  • Золотые футболисты в Каменске! ФК «Строитель»: золото в Волгограде и золото в Дагомысе. »41
  • Как Каменск пережил весенний снегопад. Снежинки в три ряда в прогнозе погоды на 30 марта мало кто из каменчан воспринял всерьез. »4, 5
  • Сутки в плену на трассе «Дон». Люди были вынуждены ночевать в машинах или в пунктах временного размещения. »5
  • Регоператора хотят призвать к ответу. Депутат городской думы Армен Маргарян намерен добиться выплаты региональным оператором компенсации за то, что вместо площадки временного хранения на окраине Каменска была создана незаконная свалка. »5

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