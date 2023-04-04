Госкомпания «Автодор» на майские праздники приостановит ремонт моста, из-за которого собираются многокилометровые пробки в районе Каменска-Шахтинского Ростовской области.

Сейчас движение транспорта по мосту через Северский Донец в направлении Ростова-на-Дону осуществляется по одной полосе. В связи с сужением проезжей части при подъезде к мосту, на участке трассы с 929 по 910 километр, транспорт движется плотным потоком. Время от времени на этом участке образуются заторы.

– Чтобы не создавать серьезных неудобств для автомобилистов, закончить работы на одной полосе моста и запустить движение по двум планируется до майских праздников. После длинных выходных работы на второй полосе продолжатся, – говорится в сообщении госкомпании «Автодор».