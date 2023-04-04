Отличились каменские футболисты ФК «Строитель» на традиционном межрегиональном турнире по футболу среди юношей 2006-2007 гг.

Соревнования, посвященные Дню космонавтики, проходили с 30 марта по 2 апреля в Калуге. В турнире участвовало 16 команд из Калуги, Смоленска, Москвы, Московской области, Тулы, Ростовской области и других регионов. В финальном матче каменские «строители» обыграли соперников со счетом 4:1 и завоевали первое место. Лучшим вратарем турнира признан Денис Беспалов, лучшим нападающим Станислав Бондаренко.

Но это не все победы футбольных звезд из Каменска. Золото на весеннем турнире по футболу среди команд 2011 года рождения «DAGOMYS CUP» (Дагомыс Краснодарского края) также завоевала команда ФК «Строитель». Лучшим игроком признан Максим Акулов.

