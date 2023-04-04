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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Администрация Таганрога осталась без руководителя
Фото с сайта администрации г. Таганрога.

власть

Администрация Таганрога осталась без руководителя

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Депутаты таганрогской городской думы проголосовали за уход главы с должности.

В минувшие выходные в соцсетях появилась информация о том, глава администрации Таганрога Михаил Солоницин собирается покинуть кресло. 

И вот сегодня, 4 апреля, депутаты местной городской думы собрались на внеочередное заседание, чтобы проголосовать за его уход. Сити-менеджер пояснил думцам, что «покидает пост по собственному желанию и уходит на другую работу». 

Отметим, что чиновник был назначен на должность 2 декабря 2021 года. До этого он работал в должности министра ЖКХ Ростовской области.

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