Депутаты таганрогской городской думы проголосовали за уход главы с должности.

В минувшие выходные в соцсетях появилась информация о том, глава администрации Таганрога Михаил Солоницин собирается покинуть кресло.

И вот сегодня, 4 апреля, депутаты местной городской думы собрались на внеочередное заседание, чтобы проголосовать за его уход. Сити-менеджер пояснил думцам, что «покидает пост по собственному желанию и уходит на другую работу».

Отметим, что чиновник был назначен на должность 2 декабря 2021 года. До этого он работал в должности министра ЖКХ Ростовской области.