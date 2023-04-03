От продуктов питания до строительных материалов и сложной техники регулярно отправляют в зону СВО волонтеры из каменской группы «Помощь нашим Zащитникам».

Недавно по просьбе участников СВО на Донбасс отвезли 5 куб. м леса и 160 листов УСБ. Сбор добровольных пожертвований для приобретения необходимого оборудования, медикаментов и средств безопасности активисты группы ведут более шести месяцев.

— Мы ведем строгую отчетность за каждую копейку, за каждую печенюшку, которую принесли неравнодушные люди. Доставку каждого груза контролируем от Каменска до воинской части или госпиталя, — рассказывает «ПИКу» одна из волонтеров Наталья Григорьева.

Связаться с волонтерами группы «Помощь нашим Zaщитникам» можно по тел.: