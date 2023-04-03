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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Жары в Каменске не будет до 20 июня

общество

В Ростовской области прогнозируют +27 °С в апреле 

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Если верить прогнозам синоптиков, холода в Каменске-Шахтинском и Каменском районе остались позади. По крайней мере, неделя с 3 по 9 апреля будет хоть и дождливой, но теплой. 

Уже с понедельника, 3 апреля, дневные значения температуры составят +13…16 °С, ночью – +3…+6. Есть вероятность небольших осадков. 

Самыми теплыми днями недели обещают стать вторник, среда и четверг (4, 5 и 6 апреля). Столбики термометров днем поднимутся до отметок +15…+18 °С, ночью – +8…+10 °С. 

Прогнозируемые на 6, 7 и 8 апреля дожди приведут к небольшому снижению температуры – +10…+14  °С днем, +6…+8 °С – ночью. 

В отдельных районах Ростовской области синоптики не исключают ночные заморозки до –1… –5 °С.  

По мнению начальника Ростовского гидрометцентра Елены Назаровой, которое приводит «Дон24», в апреле в Ростовской области среднемесячная температура и количество осадков ожидается в пределах нормы. Вторая половина апреля будет отмечена нарастанием тепла до +15…+21 °С. К концу апреля и вовсе ожидаются летние +27 °С. 

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