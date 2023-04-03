Особое положение начало действовать с 30 марта из-за непогоды.

Режим ЧС губернатор В. Голубев ввел в Шахтах, а также Каменском, Белокалитвинском, Октябрьском и Красносулинском районах. В связи с устранением последствий ЧС режим снят утром 3 апреля. В Каменске-Шахтинском администрация города сняла режим ЧС накануне, вечером 2 апреля.

Напомним, стихия на два дня парализовала трассу М4 «Дон» в Ростовской области. Сотни автомобилей 30 марта застряли в пробках на автомагистрали и прилегающих к ней дорогах. Движение на трассе полностью восстановить удалось только к утру 1 апреля.

В населенных пунктах северных районов Ростовской области до сих пор продолжается восстановление электроснабжения и отопления, расчистка завалов, уборка поваленных деревьев, ремонт электросетей.