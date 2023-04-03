2 апреля епископ Шахтинский и Миллеровский Симон совершил богослужение в храме Анны Кашинской Каменска-Шахтинского.

В божественной литургии приняли участие казаки Донецкого округа, окружной станицы Каменской, дружинники каменской казачьей дружины.

Во время службы епископ Симон и прихожане молились о раненых, без вести пропавших и погибших бойцах специальной военной операции. Также архиерей причастил верующих и дал свое архипастырское благословение на усердное служение Отечеству.

По окончании службы владыка обсудил с подчиненными насущные дела благочиния.