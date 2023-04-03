Заслуженный мастер спорта, абсолютная рекордсменка по количеству побед на чемпионатах России каменчанка Саадат Далгатова провела в Ростове-на-Дону мастер-класс.

Мероприятие, на котором собрались несколько десятков сильнейших юниорок из Ростовской области, проходило 2 апреля, в боксерском клубе Ростова «Боевые перчатки». В ходе встречи Саадат провела профессиональную разминку, разбор боевых эпизодов, поработала над фирменным ударом спортсменок, провела спарринг с некоторыми из дебютанток, а также уделила время психологическому настрою на бой. В мастер-классе чемпионки приняла участие каменская воспитанница спортивной школы №2 Анастасия Верещагина (тренер Олег Головков).

Саадат Далгатова – семикратная чемпионка России (2012, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 гг.), бронзовый (2019 г.) и серебряный (2014 г.) призер чемпионатов мира, призер чемпионата Европы (2016 г.), чемпионка мира среди военнослужащих (2021 г.), победительница всероссийской спартакиады сильнейших (2022 г.).